Гунько: о матче «Спартака» в Петербурге перед игрой с «Зенитом-2» не вспоминали

Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько прокомментировал итоги матча 7-го тура ФНЛ, в котором его команда дома обыграла «Зенит-2» (3:1).
«Обидно пропускать гол. Снизили давление на чужую половину поля и за это поплатились. В целом создали большое количество голевых моментов. Во втором тайме стало лучше с реализацией, поэтому и голы пошли. Полная самоотдача футболистов напрямую повлияла на результат.
О матче «Зенит» — «Спартак» (красно-белые в Санкт-Петербурге проиграли со счётом 1:5. — Прим. «Чемпионата») не вспоминали. У нас свои взаимоотношения с командой «Зенит-2». Поэтому ни одного слова о том разгроме не было", – передаёт слова Гунько корреспондент «Чемпионата» Егор Гавриков.
«Спартак-2» обыграл «Зенит-2», прервав четырёхматчевую безвыигрышную серию