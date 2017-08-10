«Спартак-2» обыграл «Зенит-2», прервав четырёхматчевую безвыигрышную серию

В Москве завершился матч 7-го тура Футбольной национальной лиги. «Спартак-2» принимал «Зенит-2». Хозяева не побеждали на протяжении четырёх встреч, а гости в последних двух. В отчётном поединке серия красно-белых прервалась.
Всё решилось во втором тайме. На 59-й минуте арбитр Николай Волошин назначил пенальти в ворота «Зенита-2», который реализовал Артём Самсонов – 1:0. Спустя девять минут почин одноклубника поддержал Денис Давыдов – 2:0, а Фэшн Сакала довёл счёт до крупного на 76-й минуте – 3:0.
«Зенит-2» сумел отыграть один мяч. На 87-й минуте в составе сине-бело-голубых отличился Никита Каккоев, но на большее времени уже не хватило. «Спартак-2» одержал победу – 3:1 и поднялся на 9-е место. «Зенит-2» занимает предпоследнее место.
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