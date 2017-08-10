Защитник «Краснодара» Налдо прошёл медосмотр перед переходом в «Эспаньол»

Защитник «Краснодара» Налдо близок к переходу в «Эспаньол». Как сообщает AS со ссылкой на RAC1, бразилец находится в Барселоне и в четверг утром прошёл медицинское обследование в каталонском клубе. Сообщается, что «Эспаньол» арендует 28-летнего защитника на один сезон с опцией выкупа.
Контракт Налдо с «Краснодаром» истекает в 2020 году. Напомним, футболист перебрался в российскую команду прошлым летом из лиссабонского «Спортинга».
В текущем сезоне Налдо не выходил на поле, а в прошлом сезоне провёл 14 матчей в РФПЛ и забил два гола.
Защитник «Краснодара» Налдо близок к переходу в «Эспаньол»