В 17:00 начнётся трансляция дерби ЦСКА — «Спартак» в молодёжном первенстве

Сегодня, 11 августа, на искусственном поле стадиона «Октябрь» состоится матч 6-го тура первенства России среди молодёжных команд ЦСКА — «Спартак». Начало — в 17:00 мск. Предлагаем вашему вниманию составы команд.
ЦСКА: Кырнац, Матвийчук, Станисавлевич, Алибеков, Козлов, Тикнизян, Леонов, Хосонов, Пухов, Гордюшенко, Жамалетдинов.
«Спартак»: Аверкиев, Миронов, Феофилактов, Петрунин, Красильниченко, Цыганков, Орехов, Игнатов, Самбу, Никулин, Нимели.
Турнирное положение в молодёжном первенстве можно посмотреть на «Чемпионате».
Трансляция матча ЦСКА — «Спартак» также доступна на канале «армейцев» в YouTube.