Эмери: физически Неймар готов сыграть весь матч

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери сообщил, что нападающий Неймар готов дебютировать в составе парижан в матче 2-го тура французской Лиги 1 с «Генгамом» 13 августа.
«Физически он готов сыграть весь матч. Мы хотим, чтобы он вышел в стартовом составе. У него была хорошая тренировка, он готов играть», — цитирует Эмери FourFourTwo.
В пятницу Федерация футбола Франции получила международный трансферный сертификат Неймара. Таким образом, бразилец сможет сыграть за «ПСЖ» уже завтра.
Ранее стало известно, что на счёт «Барселоны» поступили € 222 млн. Именно столько «ПСЖ» заплатил за трансфер 25-летнего Неймара.
Федерация футбола Франции подтвердила, что Неймар дебютирует за «ПСЖ» 13 августа