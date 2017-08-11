Почеттино: прощаю Роуза за его слова о трансферной политике «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино прокомментировал слова защитника команды Дэнни Роуза о трансферной политике клуба.
Накануне Роуз выразил мнение, что «Тоттенхэму» необходимо приобретать таких новичков, имена которых бы не пришлось искать в Google. Позже игрок извинился за свои слова.
«Эта ситуация произошла скорее за пределами клуба, чем внутри его. В команде всё спокойно. Иногда можно понять чьё-то расстройство. Роуз высказал своё мнение, а затем понял, что за это нужно извиниться. Я прощаю его. Предлагаю двигаться дальше и готовиться к новому сезону.
Конечно же, Роуз остаётся в моих планах. Моё отношение к нему не поменялось. Ситуация осталась в прошлом после того момента, когда он извинился», — цитирует Почеттино The Guardian.