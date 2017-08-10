Роуз: «Тоттенхэму» нужны новички, имена которых бы не пришлось искать в Google

Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Дэнни Роуз выразил мнение, что его клубу в трансферной политике необходимо обратить внимание на топ-игроков, а не на малоизвестных футболистов.
«Я не говорю о том, что клубу нужно приобрести десять игроков. Хотелось бы два или три новичка. При этом таких, имена которых не пришлось бы искать в Google. Я имею в виду то, что «Тоттенхэму» нужно приобрести хорошо известных игроков. Как игроку команды, мне бы хотелось видеть больше приобретений. Видел, как ранее некоторые игроки говорили о том, что нам не нужны топ-игроки. Извините, но я под этой точкой зрения не подписываюсь», — цитирует Роуза The Sun.
Защитник «Тоттенхэма» Роуз попал в сферу интересов «Интера»