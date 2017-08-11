Глушаков: недавно болельщики прыгали со мной на машине, а сейчас пишут гадости

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о том, почему не выходил в стартовом составе своей команды в двух последних матчах РФПЛ, а также отметил, что некоторые болельщики красно-белых в сложный момент перестали оказывать ту поддержку, которая была в прошлом чемпионском сезоне.
«Почему я два матча не играл в стартовом составе? Это вопрос к тренеру. Не думаю, что я так плохо играл и двигался. Все говорят, что я устал и не бегаю. По статистике я всегда в тройке и по километражу, и по скорости. Просто, наверное, болельщики привыкли, что я забиваю и больше подключаюсь к атаке. Но посмотрите, у нас сейчас три атакующих футболиста. Если ещё и я буду бежать вперёд, то кто будет сзади? Все видят футбол со своей колокольни.
Мне говорят: почему во втором тайме ты стал бегать по краям? Все знают и понимают футбол, но никто не знает идею тренера. Попов вышел и сказал мне: ты играешь на фланге. В итоге я сместился на бровку, а Пашалич сел в опорную зону. Такова задумка тренера. Пашалич — хороший, добротный футболист. Его подписали из «Челси», парень играл в «Милане».
Как ответить на вопрос: почему ты плохо играешь, совсем не бегаешь? Не хочу обращать на это внимание. В такие моменты становится видна сущность людей. Они раскрываются со временем. Когда всё хорошо — они рядом, когда плохо — переобуваются в сапоги и уходят куда-то в другую сторону.
У нас все знают, как тренировать, у кого какие контракты. Иногда пишут такие суммы, я бы с удовольствием столько получал. Хочется пойти и спросить: можно мне столько, как пишут? Думаю, время всё расставит по своим местам. Могу сказать одно: я полностью отдаюсь тренировкам. Может, где-то и есть психологические проблемы, но я стараюсь — значит такая у меня судьба. Два месяца назад болельщики меня на руках носили, прыгали со мной на машине, а сейчас пишут гадости», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.