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В Утрехте ожидают от 500 до 800 болельщиков «Зенита»

11 августа 2017, пятница. 20:34 Футбол

От 500 до 800 болельщиков «Зенита» приедут поддержать свою команду в Утрехт (Нидерланды) на первый матч раунда плей-офф Лиги Европы с местным одноимённым клубом, сообщает AD.

По информации издания, поддержать питерскую команду приедут не только болельщики из России, но и из других стран, включая Германию и Польшу.

Ранее стало известно время начала первого матча между «Утрехтом» и «Зенитом». Встреча состоится 16 августа и начнётся в 18:00 по местному (19:00 по московскому) времени. Ответный матч команды проведут в Санкт-Петербурге 24 августа.

«Зенит» пробился в раунд плей-офф благодаря победе над «Бней Иегуда» по сумме двух матчей (2:1). «Утрехт» преодолел два раунда, обыграв по сумме двух встреч «Валлетту» и «Лех».

Стало известно время начала первого матча между «Утрехтом» и «Зенитом»
Источник: AD Сообщить об ошибке
Теги
Утрехт ФК Зенит Болельщики — Футбол
Новости. Футбол
11 августа 2017, пятница
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