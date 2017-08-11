В Утрехте ожидают от 500 до 800 болельщиков «Зенита»

От 500 до 800 болельщиков «Зенита» приедут поддержать свою команду в Утрехт (Нидерланды) на первый матч раунда плей-офф Лиги Европы с местным одноимённым клубом, сообщает AD.
По информации издания, поддержать питерскую команду приедут не только болельщики из России, но и из других стран, включая Германию и Польшу.
Ранее стало известно время начала первого матча между «Утрехтом» и «Зенитом». Встреча состоится 16 августа и начнётся в 18:00 по местному (19:00 по московскому) времени. Ответный матч команды проведут в Санкт-Петербурге 24 августа.
«Зенит» пробился в раунд плей-офф благодаря победе над «Бней Иегуда» по сумме двух матчей (2:1). «Утрехт» преодолел два раунда, обыграв по сумме двух встреч «Валлетту» и «Лех».
Стало известно время начала первого матча между «Утрехтом» и «Зенитом»