Геркус: необходимо наладить взаимодействие между «Локомотивом» и «Казанкой»

Президент «Локомотива» Илья Геркус после матча 4-го тура ПФЛ «Локомотив-Казанка» — «Коломна» (1:0) рассказал о прогрессе фарм-клуба «железнодорожников».
«С момента моего назначения на пост президента «Локомотива» прошёл один год. Был составлен большой план, в который входят и привлечение болельщиков на трибуны, и стратегия, и развитие команды. «Казанка» — часть этого плана. Это большое системное изменение, которое удалось сделать.
Мы запустили проект. Главное, чтобы он удачно осуществился. Молодые ребята получают необходимый во взрослом футболе опыт. Они прогрессируют и играют совершенно в другой футбол по сравнению с молодёжным первенством. «Казанка» для них – это вызов, с которым они удачно справляются. Ребята хорошо тактически обучены. Мы видим прогресс.
Необходимо наладить взаимодействие между «Казанкой» и «Локомотивом», чтобы был систематический обмен игроками. Чтобы и игроки основной команды, не попадающие в состав, имели практику, выступая за «Казанку», и наоборот – лучшие футболисты из фарм-клуба подтягивались к основе», — передаёт слова Геркуса корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.