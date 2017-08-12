Нападающий «ПСЖ» Жан-Кристоф Баэбек перешёл в «Утрехт», являющийся соперником «Зенита» по раунду плей-офф квалификации Лиги Европы.
Голландский клуб на своём официальном сайте объявил, что арендовал 24-летнего форварда на сезон-2017/18.
Баэбек ранее выступал на правах аренды за «Труа», «Валансьен», «Сент-Этьен» и «Пескару». За итальянскую команду нападающий играл в сезоне-16/17 и забил четыре гола в 15 матчах Серии A. В составе «ПСЖ» Баэбек провёл 53 матча и стал автором шесть голов.
Первый матч между «Зенитом» и «Утрехтом» пройдёт в Нидерландах 16 августа, ответный — в Санкт-Петербурге 24 августа.
Соперник «Зенита» по ЛЕ «Утрехт» арендовал нападающего «ПСЖ»
Фото: https://www.fcutrecht.nl
Соперник «Зенита» по ЛЕ «Утрехт» стартовал с победы в чемпионате Нидерландов