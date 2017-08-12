«Зенит» объявил о переходе Жулиано в «Фенербахче»

Футбольные клубы «Зенит» и «Фенербахче» достигли соглашения о переходе бразильского полузащитника Жулиано в состав турецкой команды.
Жулиано присоединился к сине-бело-голубым в августе 2017-го, провёл 42 матча, забил 17 мячей и отдал 14 результативных передач. По итогам сезона-2016/17 Жулиано стал лучшим бомбардиром «Зенита» и самым результативным футболистом Лиги Европы УЕФА. Будучи игроком «Зенита», он дебютировал в официальном матче за национальную сборную Бразилии.
«Зенит» благодарит Жулиано за невероятную самоотдачу, пользу, принесённую команде, и желает новых успехов!» — сообщает сайт питерцев.
«Фенербахче» арендует Жулиано у «Зенита» за € 1 млн с опцией выкупа за € 6 млн