Созин: в прошлом году вокруг «Спартака» всё горело, что-то с командой произошло

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился впечатлениями от матча шестого тура РФПЛ между ЦСКА и «Спартаком». Встреча проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена — Арена ЦСКА» и завершилась со счетом 2:1 в пользу «армейцев».
«Я удивлён игрой «Спартака», не совсем понял, что это было. Он забил сразу после перерыва и больше к воротам ЦСКА не подходил. Не было не только моментов, но и, как модно сейчас говорить, подходов. И забили они с нелепой ошибки Васина, который потерял мяч на ровном месте. Вспоминаю прошлый год и то, как блестели глаза и как летела из-под бутс трава у игроков «Спартака». Всё вокруг горело. Не понял, что произошло сейчас. Красно-белые сыграли даже хуже, чем с «Зенитом».
Перегорели? Не знаю. Но что-то со «Спартаком» произошло. Почему весь матч команда была потухшей? Выделить могу только Фернандо и Пашалича. Не было неистового Глушакова, стремительного Самедова, не видно было Зе Луиша, который в середине первого тайма сел с больной ногой. Что-то неладное творится в команде, судя по матчам с «Зенитом» и ЦСКА.
Но и не сказать, что «армейцы» создавали моменты и оказывали давление. У них было два момента во втором тайме, и они их реализовали. ЦСКА не удивил нестандартными ходами и мобильной игрой. До 83-й минуты не было понимания, за счёт чего команда может отыграться. Возможно, на руку сыграло состояние «Спартака», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».