«Барселона» отказалась от варианта с Дибалой из-за его несовместимости с Месси

Руководство «Барселоны» сообщило форварду «Ювентуса» Пауло Дибале, что клуб больше не претендует на него, информирует Mundo Deportivo. Спортивный директор каталонцев Роберт Фернандес настоял на своём мнении о том, что Дибала не совместим с партнёром по сборной Аргентины Лионелем Месси.
Отмечается, что не все руководители «Барселоны» согласились с мнением Фернандеса, однако как минимум в текущее трансферное окно сине-гранатовые не будут принимать попыток приобрести Дибалу. Ранее сообщалось, что «Барселона» рассматривает 23-летнего форварда как одного из главных претендентов на замену Неймару, ушедшему в «ПСЖ».
Дибала связан с «Ювентусом» контрактными обязательствами до лета 2022 года.
Дибала сомневается, что ему стоит переходить в «Барселону»