Болельщики «Зенита» почтили память моряков подлодки «Курск» на матче с «Ахматом»

Болельщики петербургского «Зенита» на домашнем матче 6-го тура российской футбольной Премьер-Лиги с «Ахматом» почтили память погибших 17 лет назад на атомной подводной лодке «Курск» моряков, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
После того, как плакат с изображением письма капитана Колесникова был убран, «Вираж» запел композицию группы Любэ «Там за туманами».
Взрыв на борту «Курска» произошел в ходе учений в Баренцевом море 12 августа 2000 года. Погиб экипаж корабля в составе 118 человек.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура РФПЛ «Зенит» — «Ахмат». На данный момент счет не открыт — 0:0.