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Мирзов: во всех командах, которые выигрывают, игроки берут паузы, падают и лежат

13 августа 2017, воскресенье. 20:47 Футбол

Полузащитник «Тосно» Резиуан Мирзов прокомментировал гостевую победу над «Локомотивом» (2:0) в матче 6-го тура РФПЛ и поделился мнением о затяжке времени в исполнении своей команды.

«Тяжело входить в такую игру, тем более против такого соперника, который в этом сезоне не знает поражений. Я вышел на поле уже после забитого мяча, «Локо» пошёл вперёд, и стали появляться свободные зоны. Установка моя была сначала думать об обороне, а потом об атаке.

Не согласен, что игра была на ничью. Мы всегда выходим на поле за победой, сегодня мы её заслужили. Команда создавала моменты, и ей давалась игра. Соперник сильный, но мы не просто так приезжаем играть. В домашних матчах мы хорошо двигались, но немного не хватало до победы. Не скажу, что у нас мало болельщиков на «Петровском», было две игры, и болельщиков было довольно много, люди приходили.

Что касается жёлтой карточки Юрченко, то если судья дал, значит Давид её заслужил. Все команды, когда выигрывают, берут паузы, где-то упадут, могут полежать чуть-чуть. Можно сказать, мы так же сегодня играли», — передаёт слова Мирзова корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.

Фернандеш: тянуть время — это нормально в России, «Локо» мог повести себя так же
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Локомотив ФК Тосно Давид Юрченко Резиуан Мирзов
Новости. Футбол
13 августа 2017, воскресенье
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