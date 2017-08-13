Мирзов: во всех командах, которые выигрывают, игроки берут паузы, падают и лежат

Полузащитник «Тосно» Резиуан Мирзов прокомментировал гостевую победу над «Локомотивом» (2:0) в матче 6-го тура РФПЛ и поделился мнением о затяжке времени в исполнении своей команды.
«Тяжело входить в такую игру, тем более против такого соперника, который в этом сезоне не знает поражений. Я вышел на поле уже после забитого мяча, «Локо» пошёл вперёд, и стали появляться свободные зоны. Установка моя была сначала думать об обороне, а потом об атаке.
Не согласен, что игра была на ничью. Мы всегда выходим на поле за победой, сегодня мы её заслужили. Команда создавала моменты, и ей давалась игра. Соперник сильный, но мы не просто так приезжаем играть. В домашних матчах мы хорошо двигались, но немного не хватало до победы. Не скажу, что у нас мало болельщиков на «Петровском», было две игры, и болельщиков было довольно много, люди приходили.
Что касается жёлтой карточки Юрченко, то если судья дал, значит Давид её заслужил. Все команды, когда выигрывают, берут паузы, где-то упадут, могут полежать чуть-чуть. Можно сказать, мы так же сегодня играли», — передаёт слова Мирзова корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.