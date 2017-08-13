«Волгарь» продлил безвыигрышную серию «Химок» в ФНЛ до пяти матчей

«Волгарь» выиграл у «Химок» в матче восьмого тура Футбольной национальной лиги. Встреча проходила в Химках на стадионе «Новые Химки» и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
Безвыигрышная серия «Химок» в турнире достигла отметки в пять матчей. «Волгарь» прервал серию из двух поражений в ФНЛ.
Единственный гол в середине второго тайма забил Александр Болонин.
После этой победы «Волгарь» (16 очков) догнал «Динамо» СПб в турнирной таблице Футбольной национальной лиги и делит с бело-голубыми третье место. «Химки» (10 баллов) — 11-е.