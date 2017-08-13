Аленичев: «Енисей» победил «Авангард» за счёт мастерства, более высокого класса

Главный тренер красноярского «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал гостевую победу над курским «Авангардом» (4:0) в матче 8-го тура первенства ФНЛ.
«Очень хорошо начали игру, забили два быстрых гола, воспользовавшись ошибками „Авангарда“, затем ещё сумели забить дважды. По сути игра была сделана ещё в первом тайме.
Считаю, сегодняшняя победа была добыта за счёт мастерства, более высокого класса. Порадовало, что во второй раз сыграли на ноль. Понимаю, что обидное для Курска поражение, хочу пожелать вылезти из зоны вылета, в которой находится «Авангард», — приводит слова Аленичева пресс-служба «Енисея».
«Енисей» разгромил «Авангард» и вышел на первое место в таблице ФНЛ