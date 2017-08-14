Г. Невилл: не могу поверить, что «Челси» отпустил Матича, это не имеет смысла

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный эксперт Гари Невилл поделился мнением о переходе полузащитника Неманьи Матича в состав манкунианского клуба. «Челси» расстался с футболистом за £ 40 млн (около € 44 млн), и Невилл назвал этот шаг бессмысленным.
«Я не могу поверить, что «Челси» отпустил Матича, это не имеет смысла. Он был действительно хорош, лучше, чем я думал», — отметил Невилл в эфире Sky Sports после победы «Манчестер Юнайтед» над «Вест Хэмом» (4:0) в первом туре английской Премьер-лиги.
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