Моуринью: Матич — идеальный игрок для меня

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказал мнение о Неманье Матиче, который перешёл в стан манкунианцев этим летом из «Челси».
«Когда я возглавил „Манчестер Юнайтед“ в прошлом году, я сразу же подумал, что нам нужен такой игрок, как Матич. Их мало, всего несколько, но я подумал об этом. Но я не думал о нём, так как мне не нравится думать об игроках, приобретение которых является невыполнимой миссией. Я чувствовал, что шансов нет.
Когда я узнал, что Матич хочет играть за меня и за «Манчестер Юнайтед» и он может сделать так, чтобы это произошло, я подумал, что он — идеальный игрок для меня. Не только из-за его качеств, но и из-за моих отношений с ним. Он один из игроков, у которого есть то, что мне нравится. Это стабильность.
Ему не нужно время, чтобы адаптироваться, он не молодой парень, который приехал из другой страны, он не тот, кому нужно учиться играть в Премьер-лиге. Ему 29 лет, он выступает в АПЛ около пяти лет и имеет много опыта», — приводит слова Моуринью официальный сайт «МЮ».