Дибала: если президент захочет, я останусь в «Ювентусе» навсегда

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала, которого связывали с переходом в «Реал» и «Барселону», готов до конца карьеры играть в туринском клубе. Об этом футболист рассказал в эфире Sport Mediaset.
«Я очень счастлив в «Ювентусе». Три месяца назад я продлил контракт. Клуб предложил взять 10-й номер. Я думал об этом в течение двух дней, а затем сказал: «Почему бы и нет?» Я хочу расти здесь. Если президент захочет, я останусь здесь навсегда», — сказал Дибала.
Контракт 23-летнего футболиста с «Ювентусом» действует до лета 2022 года.
Дибала: «Ювентус» сыграл с «Лацио» с менталитетом мелкой команды