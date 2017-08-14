Дибала: «Ювентус» сыграл с «Лацио» с менталитетом мелкой команды

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала подверг критике игровой стиль клуба из Турина после поражения от «Лацио» (2:3) в Суперкубке Италии.
«Лацио» заслужил эту победу. В первые 10-15 минут мы были действительно хороши, мы атаковали, действовали агрессивно и имели шансы забить гол.
Мы не можем просто изменить своё отношение и играть 50-60 минут с этим менталитетом. Нужно подумать о следующем матче и осознать, что должны стать более зрелыми. То, что мы увидели сегодня вечером, было менталитетом мелкой команды. Это был не настоящий «Юве», и мы это знаем. Нужно усиленно тренироваться на этой неделе, чтобы быть готовыми к очень важной игре против «Кальяри», — сказал Дибала в эфире Juventus TV.
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