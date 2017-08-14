Тренер «Хоффенхайма» — о Дембеле: взяв кредит в банке, нельзя отказаться платить

Главный тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсман прокомментировал ситуацию с нападающим дортмундской «Боруссии» Усманом Дембеле, которого руководство клуба отстранило от тренировок из-за пропуска одного из занятий команды после появления в СМИ информации об интересе к нему со стороны «Барселоны».
«В обычной жизни я не могу взять кредит, а затем через три недели вернуться в банк и сказать: «Я не хочу его возвращать, делайте, что хотите!» — приводит слова Нагельсмана DW Sports.
Ранее «Боруссия» объявила, что отстранение нападающего Усмана Дембеле от работы с командой продлено до дальнейшего уведомления.
«Боруссия» продлила отстранение Дембеле от работы с командой