«Боруссия» продлила отстранение Дембеле от работы с командой

Дортмундская «Боруссия» объявила о том, что отстранение нападающего Усмана Дембеле от работы с командой продлено до дальнейшего уведомления.
Напомним, что 10 августа «Боруссия» отстранила Дембеле за отсутствие на одной из тренировок без уважительной причины.
Ранее сообщалось, что 20-летний француз потребовал у «Боруссии» продать его в «Барселону», однако дортмундцы отклонили предложение сине-гранатовых.
Дембеле пропустил вчерашний матч Кубка Германии с «Рилазинген-Арлен» (4:0) и сейчас может тренироваться только отдельно от общей группы.
«Сейчас наше внимание сосредоточено на подготовке команды к стартовому матчу Бундеслиги с „Вольфсбургом“. У Усмана Дембеле есть возможность тренироваться индивидуально вне группы», — заявил спортивный директор «Боруссии» Михаэль Цорк, слова которого приводит официальный сайт клуба.