Васин: победа в дерби мало что изменила, но добавила ЦСКА положительных эмоций

Защитник ЦСКА Виктор Васин поделился ожиданиями от первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с «Янг Бойз», который пройдёт на стадионе «Стад де Суисс Ванкдорф» в Берне 15 августа.
«Выделить кого-то трудно. У нас ещё есть время посмотреть и изучить команду сегодня. Победа в дерби мало что изменила, но добавила каких-то положительных эмоций. Как я чувствую себя рядом с Березуцкими? Прекрасно.
Не думаю, что будут проблемы из-за искусственного газона. В РФПЛ мы играем несколько игр на нескольких полях. Игра со «Спартаком» тоже не помешает нашей игре с «Янг Бойз», — передаёт слова Васина корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.
Видео с пресс-конференции доступно на «Чемпионате».
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