Тренер «Янг Бойз»: ЦСКА – «Олд Бойз»? С «Олд Бойз» мы сыграем в Кубке Швейцарии

Главный тренер «Янг Бойз» Адольф Хюттер поделился ожиданиями от первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с ЦСКА, который пройдёт на стадионе «Стад де Суисс Ванкдорф» в Берне 15 августа.
«Нам предстоит встретиться с опытным соперником. Если мы посмотрим на состав команды, то увидим, что Акинфеев, братья Березуцкие провели больше сотни международных игр. Дзагоев – что-то около того. Они много повидали за свою жизнь. Завтра они встретят не такую опытную команду, но мы сделаем всё, что от нас зависит. Я смотрел дерби ЦСКА — «Спартак». Головин? В этой команде много хороших игроков — Дзагоев, братья Березуцкие, Щенников.
Моё самое большое желание – пройти дальше, чем в прошлом году. Я никогда не забуду тогдашних проколов в нашей защите. Теперь этого не должно произойти. Мне очень интересно, как мы себя покажем в этот раз. Мы тянемся к звёздам и сделаем завтра всё, что в наших силах.
Можно ли сказать, что «Янг Бойз» сыграет против «Олд Бойз»? Клуб, основанный в 1889 году, трудно назвать молодым. И у нас тоже есть один возрастной игрок – Оаро. С настоящими «Олд Бойз» «Янг Бойз» сыграет в Кубке Швейцарии. Это базельская команда. Но если бы молодость всегда побеждала опыт, было бы очень хорошо», — передаёт слова Хюттера корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.