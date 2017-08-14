Ригони, которым интересуется «Зенит», возобновил тренировки в «Индепендьенте»

Полузащитник Эмилиано Ригони возобновил тренировки с основной командой «Индепендьенте» после паузы, вызванной переговорами с «Зенитом», сообщает TyC Sports.
Хавбек был близок к переходу в «Зенит» и даже попрощался с командой. В течение одной недели он не приходил на тренировки «Индепендьенте», однако клубы до сих пор не могут согласовать условия сделки. В результате Эмилиано по распоряжению руководства аргентинской команды сегодня возобновил занятия с партнёрами.
Дальнейшая судьба Ригони неизвестна. Он может остаться в «Индепендьенте» ещё на полгода или перебраться в «Зенит» до закрытия летнего трансферного окна. Кроме того, недавно появились слухи об интересе к игроку со стороны «Интера».
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