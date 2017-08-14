Газзаев: из-за плохого судейства отстранили лучшего игрока мира, это недопустимо

Известный футбольный специалист, депутат Госдумы РФ Валерий Газзаев прокомментировал действия арбитра Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа в первом матче Суперкубка Испании с «Барселоной» (3:1). Некоторые действия судьи вызвали возмущение в стане «сливочных»: он назначил неоднозначный пенальти в ворота «Реала», а также показал нападающему Криштиану Роналду спорную вторую жёлтую карточку.
«Хотелось бы на примере вчерашнего «класико» разобрать важность квалифицированного судейства в футболе. Молодой арбитр Рикардо Бенгоэчеа удалил Криштиану Роналду, показав тому две жёлтые карточки – сначала за снятую футболку во время празднования гола, а позже за симуляцию в чужой штрафной. Во-первых, хочу сказать, что никакой симуляции там не было – весь мир видел, как Роналду падал в результате нарушения Самюэля Юмтити. А во-вторых, толчок арбитра в спину, за который футболист получил дисквалификацию на пять матчей, и близко не тянул на проявление агрессии, которое вменяют португальцу.
В результате ошибки 31-летнего арбитра, чьё имя во всём мире узнали лишь благодаря его вызывающим действиям в матче «Барселона» — «Реал», сотни миллионов поклонников Криштиану Роналду лишились возможности наблюдать за его игрой на протяжении ближайшего месяца! Из-за неграмотного судейства на пять матчей отстранили лучшего игрока планеты, что совершенно недопустимо», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.