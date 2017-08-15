Ловчев: ни один игрок «Спартака» так и не сказал, чему их учит Каррера

Экс-футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о поражении красно-белых от ЦСКА со счётом 1:2 в гостевом матче 6-го тура РФПЛ.
«В прошлом сезоне спартаковцы были голодные до побед, прямо жили этим. А сейчас посмотрите, как ЦСКА забивал гол. Головин там обыгрывал — и что в этот момент делал Дима Комбаров? Посмотрите! В прошлом году он нёсся бы туда и спас в какой-то момент, а здесь просто наблюдал. Раньше „Спартак“ все эпизоды доигрывал. Идёт Комбаров пешочком! Так может защитник играть? Это матч с ЦСКА, а паренёк просто шёл и смотрел, как там кто за него сыграет. Просто Дима свою жажду утолил в прошлом сезоне. И был эпизод, когда точно так же назад бежал Фернандо.
Я не вижу, что Массимо Каррера выстроил игру команды. Промес сам себе что-то сделает, забьёт гол, Зе Луиш сам сыграет. Зе Луиш не отдал пас в очевидной ситуации, и Бесков тысячу раз показал бы, как кому и куда надо бежать. Я не вижу, как играет „Спартак“, как он выходит из обороны в атаку. Когда игроков спрашивают, чему их научил тренер, они все говорят: „Он эмоции нам такие даёт...“ А ни один не сказал, чему их учат. Надо четверых защитников определить и делать из них защиту. А когда каждый раз меняют состав защитников — это мы уже проходили. Каррера и в прошлом году не выставил игру команды.
Если бы я такое сделал, как Комбаров, у меня бы оторвали то, чего нет у бабушки, но есть у дедушки. Устал он? Отчего он устал, за зарплатой идти устал? Вышел играть — падай, умирай на поле. Видели, как он бежал? И никто ему не говорит об этом. Это безразличие. Разве назад надо бегать так? Если устал, то проси замену. Пешком он там идёт, когда гол забивают „Спартаку“. За миллионы играть устал? Тогда иди в другую профессию. Бухгалтером — там руки уставать будут.
Надо требовать. Футболисты „Спартака“ перестали доигрывать эпизод. Один там недоработал, другой здесь. Кто виноват в том, что команда не готова функционально? Тренерский штаб! Впереди теперь матч с „Локомотивом“, дальше „Спартак“ начнёт выигрывать и подберётся к лидерам. Всё равно будут бороться ЦСКА, „Спартак“ и „Зенит“, но у петербуржцев большая фора», — сказал Ловчев в эфире шоу «8-16».