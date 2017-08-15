В московском «Арарате» подтвердили интерес к Григоряну

Вице-президент по информационной политике московского «Арарата» Андраник Керопян подтвердил информацию о том, что Александр Григорян сегодня утром побывал в офисе клуба, чтобы обсудить возможность сотрудничества.
«Да, клубу действительно интересен этот специалист. Он посетил офис клуба», — сказал Керопян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.
По информации «Чемпионата», Григорян и президент «Арарата» Валерий Оганесян вылетели в Ригу для переговоров.
Ранее стало известно, что по семейным обстоятельствам «Арарат» покинул Сергей Булатов. До последнего времени исполняющим обязанности главного тренера был Аркадий Имреков. 12 августа Александр Григорян заявил о своей отставке с поста главного тренера «Анжи», которая была принята руководством.