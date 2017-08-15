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Григорян может возглавить московский «Арарат»

15 августа 2017, вторник. 11:44 Футбол

Новым главным тренером «Арарата» может стать бывший наставник «Анжи» Александр Григорян. По информации «Чемпионата», сегодня утром он побывал в московском офисе клуба из ПФЛ, где обсуждался возможный вариант сотрудничества.

12 августа Григорян заявил о своей отставке с поста главного тренера «Анжи», которая была принята руководством.

30 июня по семейным обстоятельствам «Арарат» покинул Сергей Булатов. До последнего времени исполняющим обязанности главного тренера был Аркадий Имреков.

После четырёх туров «Арарат», набрав 10 очков, делит первое место с «Калугой» в зоне «Центр» ПФЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Арарат Москва Александр Григорян
Новости. Футбол
15 августа 2017, вторник
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