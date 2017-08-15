12-летний игрок «Боруссии» Д Мукоко отметился дублем в матче за 17-летних

12-летний нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко оформил дубль в первом матче нового сезона чемпионата Германии среди команд до 17 лет. «Шмели» обыграли сверстников из «Унтеррата» — 3:0, а Мукоку, который является одним из самых талантливых игроков академии дортмундцев, забил два гола во втором тайме, пишет ESPN FC.
В первом эпизоде футболист камерунского происхождения на 58-й минуте убежал от опекуна практически с центра поля, вышел один на один с вратарём и отправил мяч в сетку ворот, а через минуту Мукоко реализовал пенальти, установив окончательный результат.
Видео двух голов Мукоко можно посмотреть на сайте немецкого футбольного союза.
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