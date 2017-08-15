«Боруссия» Д хочет приобрести нападающего в случае продажи У. Дембеле

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Бош хочет получить в своё распоряжение квалифицированного нападающего, если клуб продаст форварда Усмана Дембеле «Барселоне», сообщает Mundo Deportivo.
Бош обсудил вопрос с исполнительным директором «Боруссии» Ханс-Йоахимом Ватцке и спортивным директором Михаэлем Цорком.
Судьба 20-летнего Дембеле в немецком клубе продолжает оставаться неясной. Футболист очень хочет перейти в «Барселону», заинтересованную в его услугах. Он даже согласовал условия личного контракта с сине-гранатовыми, однако «Боруссия» требует за него не менее € 150 млн.
Ранее сообщалось, что Дембеле не вышел на тренировку «Боруссии», надеясь таким образом ускорить переговоры между клубами, вследствие чего дортмундцы отстранили форварда от занятий с командой.