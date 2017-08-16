Зидан: доволен «Реалом», но до 31 августа может произойти всё, что угодно

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан в очередной раз отметил, что очень доволен своими подопечными. Тем не менее французский специалист не исключает изменений в составе «сливочных» до закрытия летнего трансферного окна.
«Я очень доволен составом своей команды и моими футболистами. Они все останутся в «Реале». Но я как всегда подчёркиваю, до 31 августа может произойти всё, что угодно. Не я контролирую эти развития. Могу лишь сказать, что я доволен своими игроками», — приводит слова чемпиона мира 1998 года AS.
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