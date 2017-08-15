Вальдано: «Реал» Зидана убеждает как игрой, так и результатами

Бывший генеральный директор мадридского «Реала» Хорхе Вальдано адресовал слова похвалы команде и её главному тренеру Зинедину Зидану. Чемпион мира 1986 года подчеркнул, что «сливочные» впечатляют качеством своей игры, и полагает, что французский специалист отлично справляется со своими обязанностями.
«Простыми, но конкретными действиями и речью Зидан с каждым днём завоёвывает всё больше авторитета. «Реал» Зидана убеждает как игрой, так и результатами. Теперь игра «Реала» получает дивиденды от зрелых лидеров. Мы уже достигли этого времени», — приводит слова Вальдано Onda Cero.
Зидан — 1-й тренер «Реала», не проигравший в первых трёх матчах на «Камп Ноу»