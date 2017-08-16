Уход Баркли из «Эвертона» может сорваться из-за травмы

Полузащитник «Эвертона» Росс Баркли угодил в лазарет. Футболист получил травму подколенного сухожилия в ходе тренировки и пропустит не меньше шести недель. Daily Mail пишет, что из-за повреждения переход 23-летнего футболиста в другой клуб может сорваться.
В услугах Росса Баркли, который пропустил предсезонную подготовку из-за операции по удалению грыжи, заинтересованы «Тоттенхэм Хотспур», «Челси» и «Арсенал». Контракт хавбека сборной Англии с «Эвертоном» действует до конца сезона и продлён не будет.
Ранее главный тренер «ирисок» Рональд Куман заявил, что Баркли на 100% покинет команду.
«Челси» и «МЮ» следят за ситуацией с новым контрактом между Баркли и «Эвертоном»