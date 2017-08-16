КДК оштрафовал «Спартак» на 170 тыс. рублей по итогам матча с ЦСКА

Московский «Спартак» был оштрафован на 220 тыс. рублей за поведение болельщиков во время матча 6-го тура российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:2). Об этом рассказал глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц.
«По матчу ЦСКА – «Спартак»: болельщики «Спартака» скандировали нецензурные выражения, за это клуб оштрафован на 50 тыс. рублей. За использование и бросание пиротехники болельщиками гостей «Спартак» оштрафован на 120 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
ЦСКА оштрафован за бросание фанатами бумажных лент на поле в игре со «Спартаком»