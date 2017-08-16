ЦСКА оштрафован за бросание фанатами бумажных лент на поле в игре со «Спартаком»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, какие решения были приняты на очередном заседании комитета по матчу 6-го тура российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Спартак» (2:1).
«По матчу ЦСКА – «Спартак»: болельщики ЦСКА скандировали нецензурные выражения, за это клуб оштрафован на 10 тыс. рублей. Болельщики ЦСКА бросали посторонние предметы на поле в виде бумажных лент, за это клуб оштрафован на 20 тыс. рублей. За использование пиротехники болельщиками «армейцев» клуб оштрафован на 60 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
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