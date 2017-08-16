Головин: «Зенит» — главный претендент на первое место в РФПЛ

Полузащитник ЦСКА Александр Головин прокомментировал активную трансферную кампанию «Зенита» нынешним летом, а также выразил мнение, что команда из Санкт-Петербурга является главным претендентом на титул в российской Премьер-Лиге в стартовавшем сезоне.
«Агрессивная трансферная кампания «Зенита»? Безусловно, «Зенит» стал намного сильнее, чем в прошлом году. Сами видите, как тот же Кокорин начал играть – прилично прибавил, в каждом туре забивает голы. Думаю, сейчас «Зенит» — главный претендент на первое место», — сказал Головин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Головин: в «Спартаке» мне сказали то же самое, что и Кокорину
Александр Головин – о победах ЦСКА над «Янг Бойз» и «Спартаком», интересе к себе «Боруссии» и «Арсенала», трансферах «Зенита» и ЧМ-2018.