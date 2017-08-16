175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Головин: «Зенит» — главный претендент на первое место в РФПЛ

16 августа 2017, среда. 19:00 Футбол

Полузащитник ЦСКА Александр Головин прокомментировал активную трансферную кампанию «Зенита» нынешним летом, а также выразил мнение, что команда из Санкт-Петербурга является главным претендентом на титул в российской Премьер-Лиге в стартовавшем сезоне.

«Агрессивная трансферная кампания «Зенита»? Безусловно, «Зенит» стал намного сильнее, чем в прошлом году. Сами видите, как тот же Кокорин начал играть – прилично прибавил, в каждом туре забивает голы. Думаю, сейчас «Зенит» — главный претендент на первое место», — сказал Головин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Головин: в «Спартаке» мне сказали то же самое, что и Кокорину
Александр Головин – о победах ЦСКА над «Янг Бойз» и «Спартаком», интересе к себе «Боруссии» и «Арсенала», трансферах «Зенита» и ЧМ-2018.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ПФК ЦСКА ФК Зенит Александр Головин Александр Кокорин
Новости. Футбол
16 августа 2017, среда
19:53 Юрист М'Вила: ситуация с погашением долга руководством «Динамо» скоро разрешится
19:46 «Кардифф Сити» отказался продавать форварда Зохоре в «Халл» за £ 10 млн
19:45 Монтелла: мне очень нравится Калинич, он подходит под стиль игры «Милана»
19:34 Вейналдум: никто не может заглянуть Коутиньо в голову и принять решение за него
19:21 Головин: было бы вообще супер провести карьеру так, как Аршавин
19:20 Воронин: никто из нынешних украинских футболистов не готов играть в Англии
19:16 «Торино» арендовал у «Ромы» 20-летнего форварда с правом выкупа
19:00 Головин: «Зенит» — главный претендент на первое место в РФПЛ
19:00 Головин — о матче с «Янг Бойз»: должно же было и ЦСКА когда-то повезти!
18:51 Гришин: Оланаре — это ошибка селекционного отдела ЦСКА
18:49 «Эспаньол» объявил, что заплатил «Краснодару» € 2,5 млн за Налдо
18:41 Дм. Черышев: думаю, Черчесов рассчитывает на Дениса в сборной России
18:39 Е. Чернов: основная цель – попасть на ЧМ-2018 в России, и я к ней иду
18:38 Жардим: не выпускать Мбаппе на поле в матче с «Дижоном» — решение клуба
18:33 Куман: Сигурдссон прошёл медосмотр для «Эвертона», я уже видел его в синем
18:22 Фурсенко: Манчини сказал, что главное — создать коллектив, у него это получается
18:18 Шахов: здорово, что руководство сборной России обратило внимание на мою игру
18:16 Клопп: ситуация по контракту Джана с «Ливерпулем» не идеальна
18:08 Нигматуллин: Лунёв имеет все шансы побороться с Акинфеевым в сборной России
18:06 Григорян: стать главным тренером «Арарата» — настоящий повод для гордости
18:03 Будогосский: предложения Кадырова по работе футбольных арбитров будут услышаны
18:00 Газизов: попадание Стоцкого в список сборной – хороший стимул всем в «Уфе»
17:57 Созин: в сборную России вызвали не второй состав, а тех, кто подпирает основу
17:51 Ильин: хочу проявить себя в сборной России и, естественно, забить «Динамо»
17:47 Васин: в Берне вообще резиновое покрытие, в Перми искусственное поле лучше!
17:41 «Утрехт» — «Зенит»: стали известны стартовые составы
17:34 Парфёнов: вызов игроков «Тосно» в сборную — это плоды работы всей команды
17:34 Караваев: приятно представлять свою страну — не важно, в каком матче
17:34 Экс-форвард «Спартака» Мовсисян оcтанется в MLS до зимы
17:31 Кадыров предложил ввести для футбольных арбитров в России базовый оклад и бонусы
17:23 Матюиди прибыл в Турин для завершения трансфера в «Ювентус»
17:14 «Тосно» отдал Альшина в аренду курскому «Авангарду»
17:13 Уткин пригласил Широкова в свой клуб
17:10 Тарханов: Черчесова привлекли напористость и подвижность Ильина
16:58 Гюндоган: всё время ощущал помощь со стороны «Сити», хочу отплатить клубу за это
16:34 Григорян возглавил «Арарат»
16:33 КДК отменил штрафы «Арсеналу» Т за неправильный выход игроков из автобуса
16:31 Шалимов: Смолов может выйти на замену в матче с «Црвеной Звездой»
16:30 Бутенко: арбитру Федотову поставлена низкая оценка за матч «Зенит» — «Ахмат»
16:29 Сёмин и Гаджиев оштрафованы за выход за пределы технической зоны
16:24 Черчесов: должны иметь более чёткое представление о ближайшем резерве сборной
16:23 КДК оштрафовал «Спартак» на 170 тыс. рублей по итогам матча с ЦСКА
16:21 ЦСКА оштрафован за бросание фанатами бумажных лент на поле в игре со «Спартаком»
16:19 Черчесов назвал расширенный состав сборной России для участия в игре с «Динамо»
16:18 Неймар нанял бойца UFC личным телохранителем
Все новости RSS
Партнерский контент