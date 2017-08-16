Ибрагимович может стать играющим тренером в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий Златан Ибрагимович может подписать контракт с «Манчестер Юнайтед» с функцией играющего тренера, сообщает The Independent.
По информации издания со ссылкой на источник в клубе, главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью видит в Ибрагимовиче фигуру, аналогичную в своё время форварду Дидье Дрогба в «Челси». Португальский наставник считает, что 35-летний швед будет полезен команде с точки зрения опыта и квалификации, а также может стать связующим звеном между игроками и тренерами. Отмечается, что Моуринью уже обсудил свою точку зрения с Ибрагимовичем.
Ибрагимович покинул «МЮ» этим летом, после того как у него истёк контракт с клубом. Руководство манкунианцев хотело продлить договор, но форвард, который восстанавливается после травмы колена, отказался.