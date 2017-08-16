Чебану: Сёмин мог из своего кармана выделить определённую сумму на премиальные

Вратарь сборной Молдавии Илья Чебану вспомнил, как работал под руководством Юрия Сёмина и Курбана Бердыева.
«Сёмин мог из своего кармана выделить определённую сумму денег на премиальные за хорошие результаты или за то, что команда реально отдала все силы на поле. Финансовых проблем при нём не было, и мы закончили сезон на восьмом месте — это сумасшедший результат для мордовского футбола. Просто во время сезона Юрий Павлович чувствовал, что нужно подбодрить ребят. При нём мы дважды получили бонусы лично от него. Я считаю, что это показатель того, насколько он ценит работу ребят.
В Бердыеве меня потрясало его умение руководить командой прямо во время игры, в самые трудные моменты. У него невероятно результативные замены. Помню, в первом туре играли с „Локомотивом“. Группа ребят перед стартом сезона могла нас покинуть, но Семак заступился за некоторых из них. Ребята думали, что при Курбане Бекиевиче они больше не будут играть, но на 85-й минуте тренер выпустил одного из них. Тогда счёт был 0:0, „Локомотив“ полностью нас переигрывал, а этот парень на 90-й минуте забил гол, после чего Бухаров удвоил преимущество. В итоге выиграли у „Локомотива“ без игры. Курбан Бекиевич — это футбольный человек, он чувствует футбол на невероятном уровне», — сказал Чебану в интервью «Молдавскому футболу».