Хацкевич: в киевском «Динамо» понимают, что приехали в Португалию не на отдых

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич поделился ожиданиями от предстоящей выездной встречи раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с «Маритиму» (17 августа).
«Мы уже успели восстановиться после перелёта. Все пребывают в хорошем состоянии. Сегодня ещё просмотрели поединок „Маритиму“ против „Ботева“ в Лиги Европы. У ребят достаточно информации о сопернике. Команда сконцентрированна. Тут и настраивать никого не нужно. Все понимают, какая ответственность на нас лежит. Шансы на сегодняшний момент 50-50. Возможно, кто-то нас считает фаворитами, но всё покажет игра. Сначала нужно выйти в группу. А дальше будем ставить другие задачи.
Наш клуб встречался с разными клубами с разных стран. Были и португальские гранды. В первую очередь, хотелось бы выделить местных болельщиков, которые оказывают сумасшедшие давление на соперника. Действительно, у «Маритиму» много техничных игроков в составе, на что мы обратили особое внимание наших футболистов. Погодные условия влияют. В таких условия нужно проявлять характер, нужно будет играть за себя и за своего партнёра. Это будем тестом. Поэтому нужно быть сильными и с достоинством пройти это испытание.
Не теряется ли концентрация у игроков, оказавшихся в туристическом месте? Ребята понимают, для чего мы сюда приехали (улыбается). Ни о каком отдыхе не идёт речи, все профессионалы и настроены на игру", — цитирует Хацкевича Footboom.