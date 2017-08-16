Манчини: «Зениту» нужно время, костяк команды ещё не сложился

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился впечатлениями от поражения в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с «Утрехтом». Встреча проходила в Утрехте на стадионе «Галгенвард» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
«Мы играли не лучшим образом — это правда. Нельзя забывать, что последний наш матч состоялся в воскресенье вечером, а «Утрехт» играл в пятницу. Каждая игра в Нидерландах сложна. К сожалению, сами допускали ошибки. В первой половине соперник активно прессинговал нас, во втором тайме мы сравняли игру, но допускали помарки в защитных действиях. У нас впереди матч в чемпионате России, затем уже вторая встреча с «Утрехтом». Соответственно, после неё мы уже будем думать об ответной встрече.
Не жалеем ли, что решили перенести матч на день раньше? Тут проблема связана с полицией — они не хотели, чтобы в один день были сыграны два матча — один в Амстердаме, другой в Утрехте. Поэтому игра была перенесена.
Нам нужно время. Костяк команды, как вы знаете, ещё не сложился. У нас поменялось много футболистов. Иногда мы действительно проводим не самые лучшие матчи, но чтобы сделать сильную команду, нужно время», — цитирует Манчини сайт «Зенита».