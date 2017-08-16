Чебану: когда познакомился с Романом Ерёменко, он даже пиво не пил

Вратарь сборной Молдавии Илья Чебану поделился мнением о дисквалификации полузащитника ЦСКА Романа Ерёменко, с которым он вместе работал в «Рубине».
«Эта тема скользкая и неудобная. Когда Ерёменко приехал в «Рубин», я с ним познакомился на дне рождения у Рыжикова, и он даже пиво не пил. Я говорю как есть. Это парень, который даже не пил пиво, — это сто процентов. После этого мы с ним, Касаевым, Мартинсом и Сафиным были вместе, когда шёл Кубок Дэвиса, Россия играла с Бразилией. Мы ужинали, и Рома снова не пил. Когда это с ним случилось, я реально был в шоке, поскольку для меня Рома в некоторых моментах был суперпрофессионалом. Недавно связался с ним по телефону, и я рад, что смог выразить ему слова поддержки. Надеюсь, он вернётся. Там я не был и не знаю, что случилось. Рому знаю с другой стороны, и всё остальное пока не может изменить моё отношение и мнение о нём.
Популярны ли наркотики среди футболистов? Думаю, да. Они могут себе это позволить, и мы сегодня живём в потребительском мире. Раньше, если вспомнить СССР, чего-то просто не было. Если раньше красивые джинсы нельзя было купить, то сейчас заработал — купил. Наверное, спортивный мир стал развратным, и сейчас там присутствует всё», — сказал Чебану в интервью «Молдавскому футболу».
Ерёменко был дисквалифицирован на два года из-за положительного допинг-теста, сданного в сентябре прошлого года после матча Лиги чемпионов с «Байером». В организме хавбека были обнаружены кокаин и его метаболиты.