«Зенит» предложил € 15 млн за вингера «Сассуоло» Политано

Итальянский вингер «Сассуоло» Маттео Политано попал в сферу интересов «Зенита» По информации итальянского спортивного журналиста Джанлуки Ди Марцио, клуб из Санкт-Петербурга предложил за 24-летнего футболиста € 15 млн в качестве компенсации, однако итальянцы не готовы расставаться с игроком, и, вероятно, предложение придётся улучшить, чтобы заполучить Политано.
В минувшем сезоне игрок принял участие в 31 матчах Серии А (из них в 24 встречах в основном составе), стал автором пяти голов и шести результативных передач.
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