Источник: «Зенит» арендует у «ПСЖ» 19-летнего полузащитника Кальегари

Полузащитник «ПСЖ» Лорензо Кальегари может продолжить карьеру в России. «Зенит» арендует 19-летнего футболиста у парижан, утверждает Paris United. При этом у питерцев не будет опции выкупа француза.
Действующий контракт Кальегари с «ПСЖ» рассчитан до 2018 года. По данным источника, полузащитник продлит соглашение с французским клубом, прежде чем будет отдан в аренду «Зениту».
В минувшем розыгрыше французской Лиги 1 Кальегари включался в заявку на два матча «ПСЖ» и сыграл три минуты во встрече 15-го тура с «Анже» (2:0).