Нападающий «СКА-Хабаровск» Кобялко продолжит карьеру в «Балтике»

Руководство «СКА-Хабаровск» и 31-летний форвард Антон Кобялко достигли договорённости о досрочном расторжении контракта. Футболист присоединится к «Балтике» на правах свободного агента.
«ФК «СКА-Хабаровск» признателен Антону Кобялко за тот вклад, который он внёс своей игрой и отношением к делу в решение задачи по выходу клуба в элитный дивизион российского футбола. Этот успех навсегда останется в истории нашего СКА. Имя Антона Кобялко навсегда останется в истории хабаровского СКА как футболиста команды, которая сделала реальностью мечту многих поколений болельщиков Хабаровского края», — говорится в официальном заявлении клуба.
В составе дальневосточной команды Кобялко принял участие в трёх матчах РФПЛ и сыграл в 24 встречах в первенстве ФНЛ.