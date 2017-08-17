«ПСЖ» опубликовал фото смеющегося Неймара после поражения «Барселоны»

«ПСЖ» на своей официальной странице в «Твиттере» выложил фото смеющегося Неймара. Твит был опубликован во время матча за Суперкубок Испании — в момент, когда «Барселона» проигрывала «Реалу» (0:2).
Испанские СМИ уверены в том, что появление такой фотографии Неймара в «твиттере» «ПСЖ» во время поражения «Барселоны» не совпадение, а троллинг со стороны парижан. Каталонцы в итоге уступили мадридцам 0:2 и 1:5 по сумме двух матчей.
Неймар был игроком «Барселоны» c 2013 по 2017 год. Нынешним летом каталонцы продали 25-летнего бразильца в «ПСЖ» за € 222 млн. Таким образом, нападающий стал самым дорогим игроком в истории.
Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «Твиттере».
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