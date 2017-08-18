Французские клубы почтят память жертв теракта в Испании минутой молчания

В чемпионате Франции клубы почтят память жертв теракта в Испании. Об этом говорится на сайте лиги. С минуты молчания начнутся игры во всех дивизионах. Ранее такое же решение приняли в немецкой Бундеслиге, а испанская федерация рекомендовала местным клубам начать ближайшие игры с минуты молчания.
Вечером 17 августа фургон выехал на пешеходную улицу Рамбла в центре Барселоны и стал сбивать пешеходов. На тот момент было известно о гибели 13 человек, более 100 человек пострадали.
Первый матч во французской Лиге 1 будет сыгран сегодня, 18 августа. «Метц» примет «Монако». Начало – в 21:45 мск.
Игры Бундеслиги начнутся с минуты молчания в память о жертвах теракта в Испании