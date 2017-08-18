Испанская федерация рекомендовала клубам начать ближайшие игры с минуты молчания

Королевская испанская футбольная федерация на своём официальном сайте опубликовала заявление, в котором рекомендовала всем клубам страны начать ближайшие матчи в своих лигах с минуты молчания в память о жертвах теракта в Барселоне.
Вечером 17 августа фургон выехал на пешеходную улицу Рамбла в центре Барселоны и стал сбивать пешеходов. На данный момент известно о гибели 13 человек, более ста человек пострадали.
Сегодня, 18 августа, матчем «Леганес» — «Алавес» (21:15 мск) начнётся новый сезон испанской Примеры.
«Барселона»: глубоко опечалены нападением на наш город